Wat als... er een nucleair incident is? OVERHEID LANCEERT INFORMATIECAMPAGNE MET 3 GOUDEN REGELS JEF VAN NOOTEN

07 maart 2018

02u32 0 Dessel Eén op de drie inwoners van Mol en Dessel weet totaal niet wat ze moeten doen bij een incident op één van de nucleaire sites in de regio. De lokale informatiecampagne 'Veilig in 1-2-3' moet daar verandering in brengen. "We willen daarbij ook extra aandacht besteden aan jonge inwoners", zegt Mark Loos.

De nucleaire site in Dessel zal op termijn gebruikt worden voor oppervlakteberging van laag- en middelactief nucleair afval. Maar aan die berging zijn voorwaarden gesteld. Eén van die voorwaarden is dat de lokale nucleaire noodplanning moet geoptimaliseerd worden. Bij het op punt stellen van die noodplanning is gebleken dat veel inwoners van Mol en Dessel totaal niet weten wat ze moeten doen bij een nucleair incident.





Noodzakelijk

"Bij een nucleair incident zijn er drie gouden regels: Ga naar binnen en blijf binnen. Sluit ramen, deuren en zet de ventilatie uit. En volg de instructies van de overheid op radio, televisie en internet", zegt Mark Loos van de werkgroep noodplanning. "Om ervoor te zorgen dat iedereen precies weet wat te doen, lanceert de federale overheid een informatiecampagne waarin de drie reflexmaatregelen centraal staan."





Zo'n informatiecampagne is wel degelijk noodzakelijk. Dat bleek uit een enquête die werd afgenomen in Mol en Dessel. "Een derde van de 437 bevraagde inwoners bleek geen enkele van de reflexmaatregelen te kennen. Het zijn nochtans vrij eenvoudige regels die je best spontaan opvolgt wanneer je gealarmeerd wordt over een nucleair incident."





Op sociale media

Om meer inwoners op de hoogte te brengen van de gouden regels, hebben NIRAS, MONA en STORA samen met de gemeentebesturen van Mol en Dessel een eigen campagne gemaakt om de federale boodschap op lokaal vlak een duw in de rug te geven. "We maakten een professioneel campagnefilmpje dat zich zogezegd afspeelt in Mol en Dessel. Daarin worden de drie reflexmaatregelen geïllustreerd. Het filmpje zal vooral verspreid worden via websites en sociale media", zegt Mark Loos. "We schakelden professionele hulp in voor het filmpje, zodat we een campagne konden maken die verder gaat dan alleen wat folders in brievenbussen steken."





De initiatiefnemers willen ook extra aandacht besteden aan jonge inwoners. Omdat kinderen niet alleen een belangrijke doelgroep, maar ook goede ambassadeurs zijn om de boodschap uit te dragen naar familieleden. "We ontwikkelden een zogenaamde digitale scheurkalender voor kinderen van de derde graad van het lager onderwijs. Via filmpjes, raadsels en creatieve opdrachten krijgen de leerlingen de reflexmaatregelen onder de knie", zegt Loos. "Half maart worden alle basisscholen van Mol en Dessel gecontacteerd. We zoeken tien scholen die de digitale scheurkalender willen uittesten. Op basis van hun ervaringen volgt een evaluatie en indien nodig een aanpassing. Daarna wordt de scheurkalender verdeeld onder alle scholen uit de Mol en Dessel. Ook scholen of gemeentebesturen van omliggende gemeenten kunnen de scheurkalender of informatie over de campagne krijgen."