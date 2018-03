Vrouw (50) dealt cocaïne 07 maart 2018

Een 50-jarige Nederlandse vrouw, zonder vaste woonplaats, is achter de tralies beland voor inbreuken op de drugswetgeving. Ze wordt ervan verdacht dat ze in Dessel handel dreef in cocaïne. De raadkamer in Turnhout heeft haar aanhouding bevestigd. (JVN)