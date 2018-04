Vrijwilligers gezocht voor Roefeldag 06 april 2018

Het gemeentebestuur van Dessel is op zoek naar vrijwilligers die een handje willen toesteken op de Roefeldag. Daarbij kunnen kinderen tussen 6 en 14 jaar begin september kennismaken met allerlei beroepen. Wie wil meedoen, kan zich melden bij de afdeling Info en Vrije Tijd in administratief centrum De Plaetse in de Hannekestraat of via 014/38.99.20 of jeugd@dessel.be.





(BHR)