Vrijwilligers gezocht voor jeugdactiviteiten BHR

22 januari 2019

De afdeling Vrije Tijd van de gemeente Dessel is op zoek naar vrijwilligers om mee te helpen bij hun activiteiten voor de plaatselijke jeugd. Bij pakweg de Buitenspeeldag, de speelpleinwerking en Grabbelpas zijn er helpende handen welkom. Wie mee komt helpen, kan rekenen op een vrijwilligersvergoeding. Kandidaten moeten minstens 16 jaar zijn. Wie interesse heeft, kan zich melden via het e-mailadres jeugd@dessel.be of op de afdeling Vrije Tijd op het gemeentehuis tijdens de normale openingsuren.