Voorstelling trapt jeugdboekenweek af 27 februari 2018

Maart is naar goede gewoonte weer jeugdboekenmaand. In de gemeente Dessel wordt de aftrap gegeven met de voorstelling 'Natasja op de vlucht', op zaterdag 3 maart in de raadzaal van Administratief Centrum De Plaetse in de Hannekestraat. Om 10 uur kunnen kinderen uit het 2de, 3de en 4de leerjaar de voorstelling gratis bijwonen. De voorstelling gaat over een dolgedraaide professor die kinderen wil doen geloven dat strips lezen slecht voor je is. Vooraf inschrijven kan via het telefoonnummer 014/38.99.31 of via het e-mailadres bibliotheek@dessel.be. (BHR)