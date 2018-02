Vier nieuwe AED-toestellen geplaatst 20 februari 2018

02u42 0

In de gemeente Dessel worden de komende dagen vier nieuwe AED-toestellen geplaatst. Die dienen een elektrische schok toe bij levensbedreigende hartritmestoornissen en kunnen zo het leven van een slachtoffer redden. De vier toestellen worden gespreid over de verschillende Desselse gehuchten.





In Brasel wordt er eentje geplaatst tegen de gevel van de sporthal, aan de straatkant. Ook het oude gemeentehuis, in het centrum van de gemeente, krijgt zo'n AED-toestel tegen de gevel, vlak naast de trappen. In Witgoor komt er eentje te hangen tegen de gevel van de elektriciteitscabine aan Gemeentelijke Basisschool De Meikever. Het vierde exemplaar komt te hangen in Dessel-Heide, aan de gevel van de Kristoffelzaal aan de kant van de parking. Eerder werden er in de gemeente ook al AED-toestellen geplaatst aan de jeugdacademie van voetbalclub Dessel Sport en aan de cafetaria van het Campinastrand. (BHR)