Vier maanden op een rij BMX-wedstrijd op Joel Smets circuit Jef Van Nooten

20 februari 2019

13u32 0 Dessel BMX 2000 maakt zich op voor de eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen op het Joel Smets BMX-circuit in sportpark Brasel. “Vier maanden op rij wordt er een wedstrijd georganiseerd”, zegt Frank Smets.

Op het Joel Smets BMX-circuit in Dessel staat zondag 3 maart de eerste wedstrijd geprogrammeerd van een reeks van vier wedstrijden. “In de voormiddag zijn het de volwassenen die aan de beurt komen in verschillende reeksen volgens leeftijd. En dan in de namiddag is het de beurt aan de verschillende reeksen bij de jeugd van 7 tot 15 jaar”, zegt Frank Smets. “Tussen de vergunninghouders door worden er ook nog reeksen gereden voor jongens en meisjes die met een dagvergunning een keer kunnen proeven van de mountainbike sport.”

Het parcours loopt door de bossen in Brasel en gedeeltelijk langs het BMX circuit. “Het zal vol uitdagingen zitten met enkele nieuwe elementen die zijn aangebracht.”

Ook op 7 april, 18 en 19 mei, en 9 juni vinden in Dessel nog BMX-wedstrijden plaats.