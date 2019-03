VIDEO. Vrienden, ploegmakkers en familie nemen massaal afscheid van wielertalent Stef Loos (19) Toon Verheijen

23 maart 2019

16u23 0 Dessel Meer dan duizend mensen hebben vandaag in de Sint-Niklaaskerk in Dessel afscheid genomen van de 19-jarige Stef Loos. De wielrenner overleed vorig weekend na een dramatisch ongeval in het Waalse Dottignies. “Het nieuws, de beelden en beseffen dat jij het bent. De pijn is niet te vatten. Je bent een kanjer van een zoon en broer.” De woorden van zijn mama, maar later ook die van zijn papa, broer, hartsvriendin, ploegmakkers en studiegenoten sneden door merg en been.

Een blinkende witte urne vooraan in de kerk met daarnaast zijn reservefiets. Volledig opgeblonken door zijn jongere broer en mecanicien Stijn. Achteraan een herdenkingstafeltje met een foto van een koersende Stef Loos. Twee kindertekeningen ernaast met een wielrenner en hartjes erbij. “Blijf denken aan die mooie momenten. Dat is wat iedereen tegen ons zegt, maar het is zo moeilijk”, vertelt mama Inn. “Maar natuurlijk zijn die er wel. Lieve zoon, je was puur, lief en gevoelig. Een eenvoudige jongen ook. Je hebt zoveel bereikt door nooit op te geven. Je ging ervoor, elke dag opnieuw. Je genoot ook zo van het nummer Leef! Prachtjongen, mijn woorden eindigen hier, maar ik zal altijd met je blijven praten. Geef ons af en toe eens een seintje he.”

Ook papa Kris had niets dan lof voor zijn zoon. “Koers nu maar verder. Kies de mooiste fiets uit en geef ons af en toe dat teken he. Wij zullen er voor zorgen dat je materiaal piekfijn in orde blijft. Alles zal blinken vriend. Maak je klaar, want zondag koersen we voor jou.”

Broer

Stefs jongere broer Stijn, mocht de kaars aansteken aan zijn urne. Mocht zijn kruisje ophangen achteraan in de kerk. Mocht bij het naar buitengaan door de erehaag Stefs reservefiets vasthouden. Tot tranen toe bewogen, maar toch wilde ook hij zijn broer een allerlaatste brief voorlezen. Vooraf gegaan door het nummer Rije, rije, rije, stoempe, stoempe, stoempe. “Je zou eens moeten zien broer wie hier allemaal is voor jou. Al die ploegmakkers met hun fluovest. En je reservefiets, want je echte fiets zijn ze aan het opknappen. Ik ga onze gesprekjes blijven verder zetten. Je zal voor ons altijd de coureur van de familie blijven.”

Ook ex-ploegmakker Remco Evenepoel nam het woord. “Iedereen was zo fier op jou. We kenden je door en door. Je was een ploegmakker, maar door de tijd werd je meer dan een echte vriend. Jij was het die me op moeilijke momenten bleef motiveren. Voor mij ben jij de enige en echte wereldkampioen. Ik ga je missen vriend.”

Applaus

Een beklijvend moment toen ploegleider Jef Robert Stefs laatste ‘koers’ beschreef en iedereen vroeg recht te staan en hem een daverend applaus te geven. “Want je bent een wereldkampioen. Misschien niet als renner, maar wel als vriend." Iets wat ook hartsvriendin Yana alleen maar beaamde. “Ik ben echt trots op wat je deed. Koersen was je leven, maar je wilde ook studeren. Je hebt de koers van je leven gereden, maar helaas niet gewonnen en dat doet pijn.” Waarop zijn studiegenoten de afscheidsplechtigheid afsloten met een mooie uitspraak. “Sta nog een keer op en steek je fiets in de lucht. Dan weten we dat je gelukkig bent."