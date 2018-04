Verteltent in teken van de tuin 13 april 2018

02u40 0

Desselse kleuters tussen 3 en 6 jaar kunnen op zaterdag 21 april langsgaan in de gemeentelijke bibliotheek in de Hannekestraat voor 'de Verteltent'. Die voorleessessie staat in teken van de tuin. Er is een sessie om 10 uur en eentje om 10.45 uur. Deelnemen is gratis, vooraf inschrijven is wel verplicht. Dat kan in de bibliotheek zelf, via het telefoonnummer 014/38.99.31 of via het e-mailadres bibliotheek@dessel.be. (BHR)