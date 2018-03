Vandalen viseren sportpark Brasel TWINTIGTAL BRIEVENBUSSEN, ROLLUIKEN EN GEVELS BEKLAD JEF VAN NOOTEN

15 maart 2018

02u56 0 Dessel Vandalen hebben lelijk huis gehouden aan sportpark Brasel en enkele

omliggende starten. Op een twintigtal plaatsen lieten ze blauwe en gele verf achter. Ze viseerden niet alleen de fitnesstoestellen aan het sportpark, maar hadden het ook gemunt op brievenbussen, rolluiken en gevels van huizen. "Ik ben al de hele dag bezig om de verf weer weg te krijgen", getuigt Karel





Peeters.





Het was een gemeentearbeider van de groendienst in Dessel die gisterochtend het verfvandalisme opmerkte aan sportpark Brasel. "Zowel de gevel van de sporthal, het skatepark als de fitnesstoestellen naast de Finse piste waren beklad in blauwe en gele verf", zegt schepen Willy Broeckx (N-VA). "Er zit weinig structuur in de afbeeldingen. Ze lieten zowel strepen, vegen als vlekken achter. Tijdens de Roefeldag werd ooit een mooie graffititekening gemaakt op een muur naast het skatepark. Ook dat kunstwerk is vernield. Ze besmeurden alle gezichten met verf."





Camera's plaatsen

Op een andere muur aan het skatepark lieten de vandalen handafdrukken achter in verf. Aan de grootte van de handen is te zien dat de daders wellicht jongeren zijn. "We krijgen wel vaker meldingen van hangjongeren aan het sportpark. Veel problemen heeft dat nog niet veroorzaakt. Er hebben wel eens krassen gestaan op auto's en er wordt vuil achter gelaten. Maar zo extreem is het nooit eerder geweest", zegt Broeckx. "We zijn momenteel met de intercommunale IOK bezig aan een groepsaankoop voor bewakingscamera's. Mogelijk zullen we zo'n camera plaatsen aan het sportpark."





De vandalen gebruikten vermoedelijk plastic verfbussen zoals die op school gebruikt worden. Ze spoten de verf in het rond, niet alleen aan sportpark Brasel, maar ook in enkele straten in de wijk tegenover de sporthal. Op verscheidene plaatsen werden brievenbussen, rolluiken, gevels, lantaarnpalen of straat- en stoepstenen beklad.





In de Vogelzangstraat troffen we gisterennamiddag Karel Peeters aan. Hij was al de hele dag bezig om zijn brievenbus en rolluiken proper te krijgen. "Waarschijnlijk ga ik er vandaag nog niet mee klaar zijn, want ik moet de stenen tuinmuur ook nog onder handen nemen", vertelde Peeters. "Dinsdagavond toen het donker werd, heb ik de rolluiken dicht gedaan. Toen ik vanochtend naar de brievenbus ging, zag ik dat die vol verf hing. Even later bleken ook mijn rolluiken onder handen te zijn genomen. Water, zeep, javel, ... alles heb ik al gebruikt om de verf er af te krijgen."





Peeters heeft een vermoeden wie achter het verfvandalisme zit. "Ik zie geregeld vier à vijf jongeren uit de wijk hierachter rond slenteren. Samen met enkele buren hebben we al eens een zware discussie met hen gehad. Sindsdien durf ik hen niet meer aanspreken."





Aan het begin van de Vogelzangstaat werd ook de witte achtergevel van een woning beklad. Om daar te geraken, moesten de daders over een haag klimmen. Het verfspoor liep uiteindelijk tot aan de Acaciastraat. Door schilderden de daders onder meer een geslachtsdeel op de straat, en schreven ze met de verf woorden zoals 'dikzak', 'hoer' en 'pipi' op het voetpad.





Dessels burgemeester Kris Van Dijck riep via zijn 3acebookpagina op om alle verfbeschadigingen te melden. "Laat de tips maar komen. Sociale controle is nog altijd de beste controle."