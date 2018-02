Twintiger maakte zelf matrak van stoelpoot 06 februari 2018

De 21-jarige Glenn V.G. uit Dessel is in juni 2016 betrapt met een zelfgemaakt verboden wapen. De jongeman riskeert een celstraf van drie maanden en een geldboete. "Op 20 juni 2016 werd de politie opgeroepen voor een vechtpartij in Dessel", zegt openbaar aanklager Veerle Van Gorp. "V.G. gebruikte een zelfgemaakte matrak die hij gemaakt had van een stoelpoot."





Glenn V.G. verklaarde dat hij het wapen had gemaakt om zichzelf te verdedigen nadat hij eerder is aangevallen. Vonnis op 5 maart. (JVN)