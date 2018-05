Twee verdachten opgepakt in drugsplantage 11 mei 2018

De politie heeft een cannabisplantage ontdekt in een pand aan de Boeretangsedreef in Dessel. Het ging om een erg professionele installatie met onder meer een beregeningssysteem voor het water. In één kweekruimte was net geoogst. Daar stonden nog 140 potten met potgrond waar de cannabisplanten in hadden gestaan. In een andere kweekruimte trof de politie 134 oogstrijpe cannabisplanten aan. Bij de inval in de plantage konden ook twee personen worden opgepakt, een 26-jarige Bulgaar uit Roermond en een 45-jarige Turk uit Genk. De raadkamer heeft dinsdag de aanhouding van de Turk bevestigd. Zijn kompaan mag de gevangenis verlaten na het betalen van 5.000 euro borgsom. (JVN)