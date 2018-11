Twee nieuwkomers in schepencollege BHR

08 november 2018

Barbara Rommens en Anita Vandendungen zijn de twee nieuwkomers in het schepencollege dat de komende zes jaar de gemeente Dessel zal besturen. Burgemeester Kris Van Dijck en schepenen Herman Minnen en Willy Broeckx blijven daarnaast op post. In Dessel haalde N-VA voor de derde keer op rij de absolute meerderheid. Het verloor wel twee zetels en houdt zo 11 op 21 zitjes over in de gemeenteraad. Burgemeester Kris Van Dijck kondigde eerder al aan dat, ondanks het feit dat het schepencollege één plaatsje minder moest tellen, er toch nieuw bloed in het gemeentebestuur zou komen. Dat komt er dus met Anita Vandendungen en Barbara Rommens. Vooral Anita Vandendungen deed het erg goed bij de voorbije verkiezingen. Vanop de achtste plaats op de lijst haalde ze 518 voorkeurstemmen, waarmee ze enkel haar drie mannelijke collega’s in het college van burgemeester en schepenen moet voorlaten. Barbara Rommens haalde vanop de tweede plaats 497 voorkeurstemmen. Ook de bevoegdheden zijn ingedeeld. Burgemeester Kris Van Dijck blijft bevoegd voor Burgerzaken, Personeel, Politie, Ruimtelijke Ordening en neemt er Financiën en Ontwikkelingssamenwerking bij. Herman Minnen wordt als eerste schepen de verantwoordelijke voor Openbare Werken, Patrimonium, Mobiliteit en Sport. Barbara Rommens krijgt de bevoegdheden Onderwijs, Kinderopvang, Cultuur, Communicatie en Jeugd terwijl Willy Broeckx voortaan waakt over Milieu, Nucleaire Zaken, Lokale Economie, Landbouw, Dierenwelzijn en Toerisme. Anita Vandendungen wordt vanaf 1 januari voorzitter van het Sociaal Comité en wordt bevoegd voor het OCMW, Sociale Zaken, Senioren en Mindervaliden.