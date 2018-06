Tot vier uur aanschuiven voor Graspop 'BESTE FESTIVAL TER WERELD': JE MOET ER WAT VOOR OVER HEBBEN KRISTOF DE CNODDER

22 juni 2018

03u01 0 Dessel De opening van de Graspop Metal Meeting heeft gisteren voor een ongeziene volkstoeloop in Dessel gezorgd. Het vierdaagse festival was voor het eerst compleet uitverkocht en dat was te merken op de invalswegen en aan de inkom. De metalfans moesten zich van hun geduldigste kant tonen.

De 23ste editie van Graspop is bijzonder groots opgezet. Niet minder dan 120 muziekbands zijn er dezer dagen te zien aan de Stenehei. Het festival was voor de eerste keer ook volledig uitverkocht. Over vier dagen worden er maar liefst 200.000 bezoekers verwacht. Een groot deel van die metalfans heeft een weekendticket en dus was het gisteren op de openingsdag een drukte van jewelste aan de toegangspoorten van het festivalterrein.





Op de wegen naar de festivalweide was het eigenlijk een hele dag filerijden. Aan de ingang konden de wachttijden volgens onze informatie tot vier uur oplopen. "We wisten op voorhand dat het druk ging worden", zegt Dessels burgemeester Kris Van Dijck (N-VA). "Ten eerste omdat Graspop uitverkocht is en ten tweede omdat de intocht minder gespreid verliep dan andere jaren. Normaal begint het festival pas vrijdag en zijn de bezoekers al welkom vanaf donderdag. Nu stonden er donderdag ook al optredens gepland en was er geen aanloopdag op woensdag. Verder werd er om veiligheidsredenen streng gefouilleerd en dat neemt ook zijn tijd."





Echte calamiteiten vielen er volgens burgemeester Van Dijck niet te noteren, al was er op sociale media wel behoorlijk wat frustratie te merken onder de bezoekers. "Ik kocht geen dagticket om een dag in de file te staan", liet iemand op Twitter verstaan. Verder werd er door sommigen geklaagd over een gebrek aan communicatie.





Ondanks alles was het natuurlijk niet alleen miserie in Dessel. Eens op het festivalterrein ebden veel frustraties behoorlijk snel weg. "Wij komen hier al jaren en vinden dit het beste festival ter wereld", stellen Brusselaar Quentin Franc en zijn vrienden. "De muziek en de sfeer zijn ongeëvenaard." Simen Nobben, zijn moeder Line en stiefvader Thomas kwamen zelfs speciaal uit Noorwegen naar Graspop. "Ik kreeg een ticket cadeau voor Kerstmis en nu zijn we samen hier. Het is mijn eerste Graspop en ik kijk er enorm naar uit", aldus Simen. Ook Jamie en Beccie uit Londen hadden er een hele trip voor over: "Iedereen is hier zo vriendelijk. Da's echt uniek."





De prijs voor best verklede festivalgangers ging naar Hidde Faas en zijn vrienden uit Zeeland. "Waarom we ons zo hebben uitgedost? Zo vinden we mekaar altijd snel terug. Bovendien kan zo'n gekkigheid hier gewoon. Niemand die je er scheef voor bekijkt. Andere festivals zijn op dat vlak toch wat stijver. Een opvallende outfit, bier en muziek: meer hebben we de komende dagen niet nodig (lacht)."