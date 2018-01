Toast Literair zet liefde centraal 02u43 0

De bibliotheek van Dessel organiseert samen met het Davidsfonds ook in het nieuwe jaar voorstellingen van Toast Literair. Zo kan je op zondag 21 januari langskomen voor een nieuwe editie die in het teken staat van 'Liefde voor het leven, leven voor de liefde'. Daarbij staan Nederlandstalige liedjes en gedichten centraal. Mollenaren Tjen Martens, Frans Deckx en Rik Van Braband nemen er het woord. De voorstelling start om 10.45 in de bibliotheek in de Hannekestraat in Dessel. De toegang is gratis, maar vooraf inschrijven is wel verplicht. Dat kan via het e-mailadres bibliotheek@dessel.be of via het telefoonnummer 014/38.99.31. (BHR)