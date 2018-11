Saneringswerken duren nog tot eind maart Bodem op meer plaatsen verontreinigd dan eerst gedacht BHR

15 november 2018

18u51 0 Dessel De saneringswerken die momenteel uitgevoerd worden in de buurt van het kruispunt tussen de Europalaan in Dessel en de N118, de verbindingsweg tussen Geel en Retie, zullen nog een hele tijd extra in beslag nemen. Normaal gezien moesten de werken eind oktober afgerond kunnen worden, maar nu wordt die periode verlengd tot eind maart volgend jaar. Omdat de bodem op meer plaatsen verontreinigd is dan eerst gedacht, dringen de bijkomende werken zich op.

De saneringswerken die momenteel aan de kruising tussen de N118 en de Europalaan worden uitgevoerd, kaderen in de ontmanteling van de vroegere nucleaire fabriek FBFC International. Daar werden uranium brandstofelementen gemaakt voor kerncentrales over de hele wereld. “Daar is jarenlang water geloosd, op een reglementaire en gecontroleerde manier”, legt Nathan Van Raemdonck van FBFC International uit. “Maar als dat vele jaren duurt, dan kan dat een afzetting veroorzaken, ook al is die maar klein. Bij de aanvang van deze werken hebben we metingen gedaan om alles te kunnen plannen, maar tijdens de werken hebben we nog meer metingen kunnen doen op meer plaatsen zodat we nu een beter beeld hebben van de verontreiniging.” Daaruit blijkt dat de bodem op meer plaatsen verontreinigd is dan er oorspronkelijk gedacht werd en dat de verontreiniging op sommige plaatsen ook dieper in de bodem zit dan aanvankelijk gedacht. Al ligt de mate van verontreiniging niet hoger dan bij de eerste metingen. “Maar het ligt wel nog steeds boven de normen van het FANC (Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle) zodat er gesaneerd moet worden. Die normen zijn uiteraard streng, dus we spreken zeker niet over waarden die gevaarlijk zijn voor de omgeving of zelfs voor de mensen die de werken uitvoeren. Er is geen gezondheidsrisico, niemand hoeft dus ongerust te zijn. We willen gewoon van deze werken gebruik maken om alles grondig en definitief te saneren. We gaan nu de boel niet dichtgooien om binnen enkele maanden opnieuw alles open te moeten doen. Dan werken we nu liever verder.”

En dus zal het verkeer op de as tussen Retie en Geel nog wat langer hinder ondervinden. Eind maart 2019 moet alles definitief klaar zijn. Tot eind december zullen de grachten langs de N118, aan de kant van Retie worden gesaneerd. Vanaf januari tot eind maart 2019 komen de grachten aan de kant van Dessel aan de beurt. De weg hoeft daarbij nooit volledig afgesloten te worden, wel zal er altijd één rijstrook ingenomen worden door de werkzaamheden. Er zal altijd wisselend verkeer mogelijk zijn. De tijdelijke verkeerslichten die er intussen al een hele tijd het verkeer in goede banen leiden, blijven dus nog wat langer op post. Ook fietsers blijven altijd in twee richtingen toegang krijgen.