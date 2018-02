Sandra Bekkari komt naar parochiecentrum 02 februari 2018

Voedingsdeskundige Sandra Bekkari komt op donderdag 15 februari naar het parochiecentrum van Witgoor-Dessel, in de Meistraat. Vanaf 20 uur zal ze in een lezing haar gezonde eetmethodes komen uitleggen aan de aanwezigen. Bekkari is onder meer bekend van het kookprogramma 'Open Keuken' op VTM en van haar boeken 'Nooit meer diëten'. De toegang voor de lezing bedraagt 5 euro. Vooraf inschrijven is verplicht en kan via het e-mailadres bibliotheek@dessel.be of via het telefoonnummer 014/38.99.31. (BHR)