Rob Zombie en Eagles of Death Metal op Graspop BHR

07 december 2018

09u14 3

De organisatie van Graspop Metal Meeting in Dessel heeft 23 nieuwe namen bekend gemaakt voor de komende editie. Meest opvallende namen zijn die van Rob Zombie, Stone Temple Pilots en Eagles of Death Metal. Verder komen ook onder meer Ministry, Living Colour, Three Days Grace en Nashville Pussy langs. Eerder raakte al bekend dat ook onder andere Within Temptation, Kiss en Slipknot naar het metalfestival komen. Graspop Metal Meeting vindt in 2019 plaats van vrijdag 21 tot en met zondag 23 juni. Begin volgend jaar maakt de organisatie nog extra namen bekend.