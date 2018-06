Rik Dries sinds donderdag vermist 05 juni 2018

De 22-jarige Rik Dries uit Dessel is sinds enkele dagen vermist. De politie heeft een opsporingsbericht verspreid in de hoop de man terug te vinden. Dries verliet op donderdag 31 mei rond 12 uur zijn woning in Dessel. "Hij vertrok er met zijn zwarte Audi S5 coupé met Belgische nummerplaat 1-TQH-507", klinkt het bij de politie. "Die donderdag 31 mei werd zijn wagen rond 17 uur nog opgemerkt in Machelen, maar nadien ontbreekt elk spoor." Rik Dries is1,80 meter groot en atletisch gebouwd. Hij is meestal sportief gekleed in een jeans en T-shirt. Wie informatie heeft over Rik Dries kan bellen naar het gratis nummer 0800/30.300. Aan Rik Dries zelf wordt gevraagd contact op te nemen met zijn familie. (JVN)