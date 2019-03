Remco Evenepoel neemt zaterdag afscheid van ex-ploegmakker Stef Loos (19), ploegmakkers houden eerbetoon bij start Zuidkempense Pijl Jef Van Nooten

19 maart 2019

14u29 0

De wielrenners van Acrog Balen BC brengen zondag voor de start van de Zuidkempense Pijl een eerbetoon aan hun verongelukte ploegmakker Stef Loos. De twee wedstrijden die de ploeg zaterdag op het programma had staan, heeft de wielerclub geannuleerd. “Die dag wordt Stef begraven. Alle begeleiders willen daar bij zijn”, verklaart Jef Robert. Ook Remco Evenepoel zal die dag afscheid nemen van zijn ex-ploegmaat.

Acrog Balen BC had voor komend weekend enkele belangrijke wedstrijden op het programma staan. Maandag gaf voorzitter Jef Robert aan dat de ploeg in overleg met de ouders van Stef Loos zou beslissen of ze al dan niet deelnemen aan die wedstrijden. Intussen is de knoop door gehakt. “Zondag nemen we deel aan de Zuidkempense Pijl (met start en aankomst in Mol,red.). We maken van die wedstrijd een eerbetoon voor Stef”, zegt voorzitter Jef Robert. “Voor aanvang van de wedstrijd stellen we ons op in een rij en houden we een minuut stilte. Niet alleen de geselecteerde renners van onze ploeg zullen dit eerbetoon houden, ook heel wat renners die niet voor deze wedstrijd geselecteerd zijn. Tijdens de wedstrijd zullen onze renners extra gemotiveerd zijn om de overwinning te behalen voor Stef.”

Op zaterdag zou Acrog Balen BC meedoen aan twee wedstrijden. Een nationale testtijdrit in Montenaken en een internationale wedstrijd voor junioren. “Aan deze wedstrijden zullen we niet deelnemen”, weet Jef Robert. “Omdat Stef zaterdag begraven wordt, en al onze begeleiders willen die begrafenis bijwonen. Ook veel renners zullen op de begrafenis aanwezig zijn. Zij komen in tenue, opnieuw als eerbetoon aan Stef. Ook Remco Evenepoel (een ex-ploegmaat van Stef Loos die nu voor Deceuninck-Quick.Step rijdt, red.) heeft laten weten dat hij de begrafenis zeker wil bijwonen, tussen twee wedstrijden door.”

De uitvaartplechtigheid voor Stef Loos vindt zaterdag om 14 uur plaats in de kerk in Dessel. Wie de begrafenis ook zeker zal bijwonen, is Rob Goris uit Dessel. Als aangetrouwde familie kende hij Stef al van bij zijn geboorte. Hij leerde hem de voorbije jaren de kneepjes van het wielrennersvak. “Ik heb Stef altijd begeleid, vanaf het moment dat hij begon met fietsen”, blikt Rob Goris terug. “Op een bepaald moment besliste hij dat hij wilde gaan koersen. Stef wist dat hij wielrenner wilde worden, maar wist niet hoe hij dat moest aanpakken. Hij vroeg me of ik hem wilde begeleiden. Sindsdien was hij gepassioneerd door wielrennen. Hij deed het vanaf het begin goed. Hij had heel veel karakter.”

Stef begon pas op zijn 15de te koersen. Sindsdien was de koers zijn leven. “Hij wilde prof worden, maar net zoals zijn ouders heb ik hem altijd gewezen op het belang van school. Zodat hij een diploma zou hebben voor wanneer hij ooit zou stoppen met koersen”, aldus nog Rob Goris. “Ook zijn studies nam hij heel serieus. Studeren en trainen, dat was alles wat hij deed. Het is moeilijk om de twee te combineren, maar Stef deed het. En soms combineerde hij de twee zelfs letterlijk. Ik kreeg eens een foto van hem toegestuurd dat hij aan het studeren was op de rollen. In de jaren dat hij koerste, heeft Stef veel pech gehad, met veel valpartijen. Zo heeft hij zijn sleutelbeen eens gebroken, maar hij was steeds gedreven om er weer tegenaan te gaan.

Vorig jaar is hij in Frankrijk gevallen tijdens een tijdrit. Hij had een blessure aan de schouder. Ik zei om te lachen dat de profs in de Tour de France ook blijven voortrijden met pijn. De dag nadien is hij ondanks de pijn weer op de fiets gestapt en heeft ie de finish gehaald. Hij was een echte bijter, een karaktermannetje.”