Raadsleden zetten vrijwilligers in de bloemetjes BHR

10 december 2018

09u46 0

Het gemeentebestuur van Dessel organiseert op vrijdag 28 december voor het eerst een groot vrijwilligersfeest. Daarbij worden de vrijwilligers die zich in de gemeente inzetten in de bloemetjes gezet. Bedoeling is om hen te bedanken voor hun inzet. Het bestuur wil met de activiteit ook het belang van vrijwilligers benadrukken. Het vrijwilligersfeest zal voortaan elke twee jaar plaatsvinden. Opvallend: tijdens het vrijwilligersfeest, dat plaatsvindt op de Markt, zullen de gemeenteraadsleden zelf van 18 tot 20 uur achter de toog staan om pintjes en frisdrank te schenken aan de aanwezige vrijwilligers. Er worden ook smoutebollen en frietjes voorzien.