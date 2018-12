Projectontwikkelaar plant nieuwe Delhaize Toon Verheijen

06 december 2018

17u32 3 Dessel Vastgoedfirma Haymarket uit Arendonk vraagt een omgevingsvergunning aan voor een volledig nieuwe supermarkt Delhaize aan de Molsebaan.

In de nieuwe plannen zou de bestaande supermarkt afgebroken worden en vervangen worden door een nieuwe en grotere winkel. Daarboven zouden dan een dertigtal appartementen komen. Het openbaar onderzoek start eerstdaags.

Het bedrijf heeft in de Kempen meerdere complexen in handen zoals Ter Linden in Westerlo.