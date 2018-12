Proefopstelling remt verkeer af in Nieuwstraat BHR

27 december 2018

13u45 0

Vandaag, donderdag, wordt er een proefopstelling opgezet in de Nieuwstraat in Witgoor-Dessel. Die bestaat uit twee bloembakken die telkens een wegversmalling vormen. Bedoeling is om het verkeer op die manier op een natuurlijke manier af te remmen. De proefopstelling staat tussen de kruispunten van de Nieuwstraat met Eersels en met de Wouwerstraat. Ook de nodige verkeersborden worden voorzien. De proefopstelling komt er na klachten uit de buurt over bestuurders die overdreven snel door de straat reden. Ook de politie gaf een positief advies voor de komst van de nieuwe verkeerssituatie. De proefopstelling geldt voor een periode van zes maanden. Daarna wordt alles geëvalueerd en wordt er bekeken of de opstelling ook permanent kan ingevoerd worden.