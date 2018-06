Primeur: Graspop helemaal uitverkocht 12 juni 2018

02u48 0 Dessel Graspop Metal Meeting in Dessel is voor het eerst in zijn geschiedenis volledig uitverkocht, aan zo'n 200.000 metalliefhebbers. Opvallend is dat Graspop dit jaar voor het eerst vier in plaats van drie festivaldagen telt, maar ook voor die extra dag zullen dus geen tickets meer aan de kassa te koop zijn.

Wie nog hoopte om een ticket te kunnen bemachtigen voor de 23ste editie van Graspop Metal Meeting, dat volgende week plaatsvindt aan De Stenehei in Dessel, is eraan voor de moeite. Voor het eerst in de geschiedenis mag het bordje met 'Uitverkocht' bovengehaald worden. Een opsteker, want Graspop telt dit jaar voor de eerste keer vier in plaats van drie dagen. De dagtickets voor de extra dag, donderdag, gingen als laatste de deur uit.





In het verleden gebeurde het al wel dat er sommige dagen uitverkocht waren, vaak onder invloed van bekende headliners, maar nog nooit slaagde de organisatie erin om alle beschikbare tickets te verkopen. De organisatie toont zich erg tevreden dat de affiche zo gesmaakt wordt en wijdt de totale uitverkoop onder meer aan het feit dat het festival voor ieder wat wils biedt.





Waterkans

Wie alsnog een toegangskaartje wil bemachtigen, heeft nog een waterkansje. Via de website www.graspop.be kan je je op een wachtlijst plaatsen in de hoop dat er alsnog mensen gaan afhaken die al een ticket hebben. Wie geen gebruik kan maken van zijn ticket, kan daar ook terecht om het om te ruilen. Nu alle tickets de deur uit zijn, zal er tijdens het festival zelf geen dagkassaverkoop meer zijn.





Guns 'N' Roses

In totaal staan er 120 bands op de affiche. Headliners van het festival zijn onder meer Guns N' Roses, Iron Maiden, Volbeat, Ozzy Osbourne, Ghost, Parkway Drive, Marilyn Manson, Judas Priest en Avenged Sevenfold. Naast alle tickets zijn ook alle logementen die de organisatie aanbiedt volledig uitverkocht. Graspop Metal Meeting vindt plaats van donderdag 21 tot en met zondag 24 juni. (BHR)