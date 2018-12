Politie klist verdachte voor diefstal auto-onderdelen Jef Van Nooten

05 december 2018

17u28 1 Dessel De politie in Mol heeft dinsdag een verdachte opgepakt die in aanmerking komt voor twee diefstallen die op 21 november werden gepleegd in Dessel. “Verder onderzoek moet uitwijzen of hij ook bij andere feiten betrokken is.”

Op één plaats in Dessel werd op 21 november de nummerplaat van een auto gestolen. In de nabije omgeving vond een diefstal van auto-onderdelen plaats. “Er werden niet alleen voorwerpen uit de wagen ontvreemd. Ook de motorkap, de lichten en de bumper werden gestolen”, vertelt een woordvoerder van de politie in Mol. “Onze diensten hielden rekening met een mogelijke link tussen deze feiten en startten een intensief onderzoek. Dat zorgde voor een doorbaak. Zo werd op dinsdag 4 december de verdachte opgemerkt en onderschept in onze politiezone. De verdacht die werd gevat, is een 39-jarige man uit Litouwen.”

De verdachte werd voor de onderzoeksrechter geleid, maar is niet aangehouden.