Politie houdt extra controles 05 februari 2018

De politie van de zone Balen-Dessel-Mol houdt de komende dagen controles in de gemeente Dessel. Zo wordt het zwaar vervoer morgen (dinsdag 6 februari) gecontroleerd en volgen er snelheidscontroles op donderdag 8 februari. Dan pas je best goed op je snelheid in onder meer de Broekstraat.





Naast deze aangekondigde kunnen er uiteraard ook nog onaangekondigde controles plaatsvinden. (BHR)