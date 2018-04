Op stap met Watoetje en Watatje 04 april 2018

Tijdens de buitenspeeldag, op woensdag 18 april, kan je in Dessel langskomen voor een geanimeerde wandeling over het Pagadderpad met Watoetje en Watatje. De wandeling duurt zo'n 90 minuten en vertrekt om 15 uur aan de Sas4-toren. Kinderen tussen de 5 en 9 jaar zijn de doelgroep. Inschrijven kan nog tot en met dinsdag 10 april via het e-mailadres toerisme@dessel.be of via het telefoonnummer 014/38.99.35. Deelnemers betalen 3 euro om mee te mogen. (BHR)