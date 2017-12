Onthaalouders steunen goede doel 02u47 27 Foto Vanderveken

Een zeer hechte groep van 7 onthaalouders kwam op het idee om tijdens hun teambuilding iets te doen voor het goede doel. De vzw Help Brandwonden Kids uit Mol kreeg een cheque van 7.872 euro van de goedhartige dames. Ze organiseerden daarvoor een groots ontbijt in de school Kangoeroe in Dessel. Meer dan 600 mensen kwamen hun buikje vullen ten voordele van kinderen met brandwonden. De onthaalouders van Dessel zijn ondertussen een begrip geworden binnen de landelijke kinderopvang. Ieder jaar weer steunen zij een gekozen goed doel.





(CVB)