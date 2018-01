Omrijden voor borrel en babbel 26 januari 2018

De Pierakkerstraat in Witgoor-Dessel zal op zaterdag 27 januari verkeersvrij gemaakt worden van 14.30 uur tot middernacht. Aanleiding is een nieuwjaarsborrel die in de straat plaatsvindt. Doorgaand verkeer is verboden, plaatselijk verkeer blijft toegestaan. (BHR)