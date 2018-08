Nieuw stratenplan op komst 10 augustus 2018

Het gemeentebestuur van Dessel werkt aan een hernieuwde uitgave van het gemeentelijk stratenplan. Bedoeling is dat dat huis aan huis verdeeld zal worden en ook verkrijgbaar zal zijn bij de gemeentelijke diensten. Daarvoor wordt er officieel samengewerkt met de firma Gentle, die ook deze maand bij handelaars zal langsgaan om te kijken of zij interesse hebben om het plan financieel mee te ondersteunen. Daardoor kan het uiteindelijke plan gratis verdeeld worden. Handelaars die twijfels of vragen hebben, kunnen het gemeentebestuur contacteren. Op de achterzijde van het plan zal er ook nog toeristische informatie over de gemeente opgenomen worden. (BHR)