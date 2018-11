Niet-vergund vuurwapen aangeven bij politie BHR

20 november 2018

12u43 0

Inwoners van de gemeenten Dessel, Balen en Mol kunnen nog tot eind dit jaar hun niet-vergund vuurwapen aangeven bij de lokale politie. In principe moet je voor alle vuurwapens een vergunning hebben, een uitzondering daarop is de lijst van vrij verkrijgbare wapens. Twijfel je of je wapen vergunningsplichtig is? Stuur dan even een mailtje naar wapens@politiebalendesselmol.be. Op die manier kan je ook een afspraak maken om je wapen te laten regulariseren.