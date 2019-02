Natuurinspectie neemt illegale vogels in beslag Jef Van Nooten

12 februari 2019

19u03 0 Dessel Bij een vogelkweker in Dessel zijn een kleine twintig illegale vogels in beslag genomen. Het ging zowel om inheemse als uitheemse vogelsoorten. Er werden problemen met de pootringen vastgesteld.

De politie vermoedt dat de vogels illegaal gevangen zijn in de natuur, en nadien een valse ring rond hun poten hebben gekregen. De in beslag genomen vogels zijn ondergebracht bij het Natuurhulpcentrum in Opglabbeek. “Vrijdag kwam de Natuurinspectie van het Agentschap Natuur en Bos (ANB) langs met speciale vogels die in beslag werden genomen bij een vogelhandelaar”, klinkt het bij het Natuurhulpcentrum. “Het betrof bijzonder zeldzame vogels zoals pestvogels, kortteenleeuweriken, grauwe-, cirl- bruinkop- en witkopgorzen, een haakbek en een roodkeelnachtegaal. De vogels hadden allemaal gemanipuleerde pootringen en zijn naar alle waarschijnlijkheid geroofd uit de natuur.”

De politie zet het onderzoek voort. De vogelkweker mag zich wellicht aan een boete verwachten.