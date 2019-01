Man krijgt gevangenisstraf voor inbraak en weerspannigheid Kristof Baelus

07 januari 2019

13u46 0 Dessel Bunani H. (33) werd door de rechtbank van Turnhout veroordeeld tot een gevangenisstraf van 12 maanden waarvan 6 maanden met uitstel. Na een inbraak werd de man gearresteerd en gedroeg hij zich weerspannig tegen over de agenten.

Tijdens de inbraak klom de man over een poort en heeft hij via het raam de woning betreden. Daar werd hij onder invloed van cocaïne betrapt door de agenten. Bij zijn arrestatie gedroeg hij zich zeer agressief naar de agenten en een passerende burger. Zelfs in de cel kwam Bunani H. niet tot bedaren.