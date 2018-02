Lezing Sandra Bekkari volzet 05 februari 2018

De lezing die voedingsdeskundige Sandra Bekkari op donderdag 15 februari komt geven in het parochiecentrum van Witgoor-Dessel is helemaal volzet. Je kan dus geen tickets meer kopen. Bekkari is onder meer bekend van het kookprogramma 'Open Keuken' op VTM en van haar boeken 'Nooit meer diëten'. (BHR)