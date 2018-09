Lezing over cyberpesten 07 september 2018

De bibliotheek van Dessel en de Gezinsbond organiseren op donderdag 20 september een lezing over cyberpesten. Daarbij wordt verteld wat cyberpesten is, hoe pesters te werk gaan en wat je kan doen als je kind belaagd wordt door cyberpesters of als hij zelf zo'n cyberpester is. De lezing start om 20 uur in de raadzaal van administratief centrum De Plaetse in de Hannekestraat. De toegang is gratis, vooraf inschrijven via het e-mailadres bibliotheek@dessel.be is wel verplicht. (BHR)