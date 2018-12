Krijg tot 5.000 euro voor jouw lokaal project (als compensatie voor de nucleaire bergingsinstallatie) Bert Huysmans

17 december 2018

18u23 0 Dessel In Mol en Dessel is het startschot gegeven voor de Stichting Lokaal Fonds, dat geld vrijmaakt voor projecten die de lokale gemeenschap ten goede komen. Het fonds is een compensatie voor de nucleaire bergingsinstallatie die op termijn op het grondgebied van Dessel kan komen. In afwachting van de nucleaire vergunning werd er al een voorschot van een miljoen euro vrijgemaakt. In Dessel kan er voor 2019 per project 2.500 euro gegeven worden, in Mol tot 5.000 euro.

Verenigingen uit Dessel en Mol kunnen vanaf nu projecten indienen bij de Stichting Lokaal Fonds. Dat werd opgericht als een van de voorwaarden voor het toelaten van een nucleaire bergingsinstallatie op het grondgebied van Dessel, vlak bij Mol. Via die weg kunnen er projecten gefinancierd worden die de lokale gemeenschappen ten goede komen. “Dat kan echt vanalles zijn”, vertelt Stijn Valgaeren, voorzitter van de Stichting Lokaal Fonds. “In onze campagne gebruiken we een fanfare, een oudercomité van een basisschool en een jeugdvereniging als voorbeeld van verenigingen die iets willen organiseren voor hun leden en daarvoor op zoek zijn naar middelen. Het moet wel gaan om een duidelijk project met een lokale meerwaarde en het moet innovatief zijn.”

Een onafhankelijke jury zal bekijken of het een project is dat financiële steun verdient binnen het afgebakend kader. Eind mei of begin juni moeten de eerste projecten goedkeuring krijgen zodat ze in 2019 al gerealiseerd kunnen worden.

110 miljoen euro

In Dessel kan er voor 2019 per project 2.500 euro gegeven worden, in Mol tot 5.000 euro. “Elk jaar is anders”, legt Valgaeren uit. “Dit jaar richt Mol zich bijvoorbeeld op sport, cultuur en welzijn.” De komende jaren zullen er andere onderwerpen aan bod kunnen komen en kunnen ook de bedragen wijzigen. Bedoeling is dat het Lokaal Fonds de komende 300 jaar extra geld in de lokale gemeenschap kan pompen. Daarvoor zal het fonds 110 miljoen euro krijgen. Aan dat vaste bedrag wordt niet geraakt, maar met de interesten die het genereert, moet alles jaar na jaar betaald kunnen worden. Dat geld komt er pas als de nucleaire vergunning is afgeleverd, maar om de eerste aanvragen te kunnen financieren werd er al één miljoen euro als voorschot vrijgegeven.

Projecten indienen kan via de website www.lokaalfonds.be, nog tot en met zondag 17 februari 2019. Op donderdag 10 januari staat er een infoavond gepland in de raadzaal van administratief centrum De Plaetse in de Hannekestraat in Dessel.