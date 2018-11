Kinderen in de rij om op schoot van Sinterklaas te zitten BHR

11 november 2018

16u32 0

Sinterklaas is aangekomen in de Kempen. Hij zette vandaag voor het eerst voet aan wal in Dessel. De stoomboot kregen de talrijk opgekomen kinderen wel niet te zien, want door het voorspelde regenweer verhuisde het aankomstfeest van de Sint naar de Spinhallen in de Pastorijstraat.

Maar dat kon de pret niet drukken. Als opwarmer werden er heel wat Sinterklaasliedjes gezongen, in afwachting van de komst van de goedheilig man zelf. Uiteraard had hij ook heel wat Zwarte Pieten meegebracht die enthousiast de menigte opzweepten en lekkernijen uitdeelden.

Na de ontvangst zelf mochten de kinderen persoonlijk nog tegen de Sint komen vertellen of ze het voorbije jaar wel braaf waren geweest en kregen ze de tijd om even bij hem op de schoot te komen zitten en eventueel een tekening af te geven. Al de Desselse kinderen bleken braaf te zijn geweest en kregen dan ook een welverdiend cadeautje mee naar huis. De komende weken zal de Sint in Dessel nog op rondgang gaan en bezoekt hij uiteraard ook alle andere brave Kempense kinderen.