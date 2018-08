Kienavond in Scholeke Brasel 24 augustus 2018

De seniorenraad van de gemeente Dessel organiseert op woensdag 12 september een kienavond in het Scholeke van Brasel. Daar kan je van 13 uur tot 17 uur komen kienen. Deelnemers betalen 1 euro inschrijvingsgeld. Vooraf inschrijven is verplicht en kan aan het onthaal van Sociaal Huis De Pastorij in de Pastorijstraat of via de seniorenvereniging zelf. Inschrijven kan nog tot en met vrijdag 31 augustus. (BHR)