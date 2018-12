Kapper Roel Melis houdt de seksen strikt gescheiden: “Beneden voor de mannen, boven voor de vrouwen” Bert Huysmans

07 december 2018

16u56 4 Dessel Kapper Roel Melis heeft zijn vernieuwde zaak - denk jaren 50 - geopend, op de vertrouwde locatie aan de Turnhoutsebaan in Dessel. Voortaan krijgen de geslachten elk een eigen verdiep: de stoere ‘Ground Zero Barber Shop’ voor mannen en het elegante ‘High Level Hair’ voor vrouwen.

“Beneden is er de ‘Ground Zero Barber Shop’, zowel om te kappen als te scheren”, legt Roel Melis uit. “ Alles is daar stoer, ruw en mannelijk. Met een Cubaanse bar en een inrichting met oude bouwmaterialen uit de jaren 50. Verder staat er ook een oude moto uit de Tweede Wereldoorlog die helemaal is opgemaakt. We hebben een heel oud kassasysteem in het interieur, eentje waar je nog aan moet draaien, en ook het officiële bord van Guns ‘N Roses van Graspop is present. De mannen komen binnen via klapdeuren.

Op de bovenverdieping is er de ‘High Level Hair’, voor de dames. “Daar is alles net heel elegant en vrouwelijk met aparte zones en hoekjes om te wachten, te kleuren, geknipt te worden, koffie te nemen, met een shop…” Een beetje volgens een woonkamerconcept. Roel liet speciaal een grote houten tafel maken voor in het interieur.

De trap is de symbolische verbinding tussen man en vrouw. Beide geslachten worden van elkaar gescheiden en zijn niet toegelaten op elkaars gedeeltes.

“De vrouwen worden rond de Barber Shop geleid om bij de trap te komen. Zij kunnen bij de mannen binnenkijken door een set van tralies. Zij vinden het heel leuk om even een blik op het mannengedeelte te richten. Je ziet de dames altijd toch wel even kijken.”

En de mannen, die mogen op hun beurt de trap niet op. Het nieuwe concept krijgt alvast heel leuke eerste reacties. “We krijgen enorm veel complimenten. Dat het heel spectaculair is, dat krijgen we vaak te horen. Van buitenaf kan niemand binnen kijken, we merken daarom wel heel vaak dat de mensen echt benieuwd zijn en hun ogen goed de kost geven als ze dan in de zaak zijn. Het is heel fijn dat onze inspanningen geapprecieerd worden.”

De vernieuwing loopt ook door in de outfits van de teamleden. “We zijn helemaal op elkaar afgestemd, we dragen voortaan zelfs dezelfde schoenen.”

Kapsalon met een soul

“Een ziel in het kapsalon brengen, dat is de bedoeling”, vat Melis samen. “Ik volg al jaren de nieuwste trends. We zijn blij dat we het aan de mensen kunnen tonen.”

Op termijn wil Roel op de benedenverdieping ook bandjes laten langskomen of andere activiteiten organiseren. Allemaal in thema. “We gaan hier ook nog gitaren zetten bij de mannen, als er dan iemand zin heeft, zetten we de muziek af en mag hij wat spelen. Supergezellig, toch?”