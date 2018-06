Jef Van Echelpoel lanceert song voor OverKop 22 juni 2018

02u50 0 Dessel Tijs Vanneste, beter bekend als Jef Van Echelpoel, heeft met 'Soms' een nieuw nummer uitgebracht. De nieuwe song wordt het lijflied van OverKop, een initiatief dat er kwam met geld dat twee jaar geleden werd ingezameld tijdens de Rode Neuzen Dag.

De zanger uit Dessel stelde zijn nieuwe song gisterochtend voor op Qmusic. Daar bleek dat 'Soms' het lijflied wordt van OverKop. "De vijf OverKop-huizen, waar jongeren gemakkelijk binnen en buiten kunnen wandelen voor ontspanning of snelle professionele psychologische hulp, kwamen er dankzij de ingezamelde 4.103.677 euro van Rode Neuzen Dag 2016", klinkt het bij Qmusic. In 'Soms' zingt Tijs dat het bij iedereen wel eens moeilijk gaat, ook bij zichzelf. Hij roept in het lied op om liefdevol en zorgzaam met elkaar om te gaan. "Het lijkt me niet meer dan normaal dat ik me extra inzet voor jongeren", reageert Tijs Vanneste. "De wereld en maatschappij worden er niet simpeler op, zeker niet voor zij die iets minder standvastig in het leven staan. Het is voor de meesten onder ons roeien met de riemen die je hebt. 'Soms' is een lied voor jongeren die het moeilijk hebben met zichzelf, met anderen of met het leven. Het is bedoeld als een lichtpuntje waaraan je je kan vastklampen en waardoor je in het beste geval zelfs kracht vindt om een nieuwe start te maken."





In de videoclip van 'Soms' figureren onder meer Dalilla Hermans, Tina Maerevoet en Baba Yega. "Ze wilden graag hun steentje bijdragen aan het nummer, omdat ze de boodschap belangrijk vinden en geloven dat het iets kan betekenen voor jongeren." (JVN)