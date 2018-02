Infosessie over financiële tegemoetkomingen 08 februari 2018

02u30 0

Sociaal Huis De Pastorij organiseert in Dessel samen met de seniorenraad een infosessie over financiële tegemoetkomingen. Die vindt plaats op donderdag 8 februari in het Scholeke van Brasel, naast de sporthal, om 13.30 uur. Bedoeling is om senioren en hulpbehoevenden te vertellen waar ze recht op hebben en welke tegemoetkomingen ze kunnen aanvragen. De toegang is gratis, vooraf inschrijven hoeft niet. (BHR)