Informatieavond Het Witgoor van de toekomst 28 juni 2018

02u56 0

Het gemeentebestuur van Dessel organiseert op dinsdag 3 juli de informatieavond 'Het Witgoor van de toekomst'. Daarbij worden de plannen uitgelegd voor het centrum van het Desselse deeldorp. Die zijn het resultaat van de besprekingen die in oktober vorig jaar werden opgestart met een vijftigtal bewoners. Daarna werden er ook professionals geraadpleegd, werd de haalbaarheid van de plannen getoetst en werden er drie mogelijke toekomstscenario's uitgewerkt. Die werden op hun beurt besproken tijdens de zogeheten dialoogtafels en voorgesteld tijdens de dialoogmarkt half december. Met het eindrapport ging het gemeentebestuur aan de slag. Dat eindresultaat is nu klaar om aan iedereen getoond te worden. De informatieavond is gratis bij te wonen en vindt plaats in het parochiecentrum van Witgoor-Dessel, vanaf 19 uur. (BHR)