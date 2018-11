Huisdierenstickers verkrijgbaar in De Plaetse BHR

16 november 2018

17u20 1 Dessel Desselaars die voortaan de hulpdiensten willen informeren dat er in hun woning huisdieren aanwezig zijn, kunnen vanaf nu een huisdierensticker afhalen in administratief centrum De Plaetse in de Hannekestraat in Dessel.

Op de sticker kan je invullen welke huisdieren je hebt, en hoeveel dieren er bij je wonen. De sticker plak je dan op een raam aan de straatkant, goed in het zicht. Zo krijgen de hulpdiensten meteen bij aankomst een beter zicht op de situatie en kunnen ze beter inschatten welke acties er nodig zijn. De sticker kan vooral ook handig zijn op momenten dat je zelf niet thuis bent, maar waarop de hulpdiensten wel moeten ingeschakeld worden. Bijvoorbeeld bij brand, CO-vergiftiging of wateroverlast. Zonder de sticker heeft pakweg de brandweer of de politie geen weet van de aanwezigheid van huisdieren. De sticker is gratis te verkrijgen tijdens de openingsuren van De Plaetse. De huisdierensticker is een initiatief van Ben Weyts (N-VA), minister van Dierenwelzijn.