Hof van beroep:"Roel Tielens pleegde geen moord" MOEDER VAN SLACHTOFFER SANDY LUYTEN ZWAAR TELEURGESTELD JEF VAN NOOTEN

20 januari 2018

02u44 0 Dessel De 35-jarige Roel Tielens uit Dessel behoudt zijn celstraf van 19 jaar voor doodslag. Hij kreeg die straf in eerste aanleg, maar het parket tekende beroep aan. Tielens riskeerde zo alsnog 27 jaar voor moord. Maar ook het hof van beroep oordeelt nu dat er geen voorbedachtheid was. "Onbegrijpelijk. Voor ons is dit moord. Niet meer, niet minder", reageert de moeder van slachtoffer Sandy Luyten.

Roel Tielens stak Sandy Luyten (30), de mama van zijn dochtertje (2,5), op 6 december 2015 na een Sinterklaasfeestje dood met een groot vleesmes. De feiten speelden zich af in hun woning aan Zandvliet in Dessel.





Sandy vluchtte nog bloedend naar buiten, maar stierf daar aan haar verwondingen. Het dochtertje was getuige van de dodelijke messteken. Het parket kwalificeerde de feiten als moord, maar de rechtbank in Turnhout volgde die redenering vorig jaar niet. Tielens ging vrijuit voor moord, en kreeg 19 jaar cel voor doodslag.





Mes niet zelf gepakt

Het parket tekende beroep aan tegen de veroordeling om Tielens alsnog voor moord te laten veroordelen. De aanklager wilde daar een gevangenisstraf van 27 jaar aan koppelen. Maar ook het hof van beroep oordeelt nu dat het niet om moord gaat, maar om doodslag. Omdat niet bewezen kan worden dat Tielens zelf het mes uit de keuken heeft gehaald. Het hof aanvaardt zijn uitleg dat het Sandy was die hem opwachtte met een vleesmes. "De beklaagde vertelt dat het slachtoffer, toen hij de woonkamer binnentrad, in de zetel zat met het kind op de arm en dat hij in de loop van de discussie bemerkte dat zij een keukenmes in de linkerhand had. Vervolgens stelt hij dat hij het mes, waarmede de latere doodsteken werden toegebracht, afnam", aldus het hof van beroep.





Relatie vertroebeld

"Bovendien is de houding van het slachtoffer (om een mes vast te houden, red.) te begrijpen. De verklaringen van de beklaagde en van de familie en de kennissen van het slachtoffer maken duidelijk dat de beklaagde en het slachtoffer op gespannen voet leefden, dat de relatie totaal vertroebeld was, dat het slachtoffer beslist had om bij hem weg te gaan en dat het slachtoffer wist dat de inzet het kind zou zijn."





Meermaals gedreigd

Tielens had in het verleden al meermaals gedreigd Sandy van kant te maken als ze hem zou verlaten. Maar ook dat heeft geen effect op de voorbedachtheid.





Tielens hoopte in beroep op een strafvermindering, maar omwille van de ernst van de feiten behoudt het hof de opgelegde celstraf van 19 jaar. "Wat de feiten bijzonder ernstig maken is de vaststelling dat de beklaagde om een mogelijke scheiding van zijn dochtertje te vermijden, niet geaarzeld heeft zijn partner in het bijzijn van het bijna driejarig kind te doden", oordeelt het hof.





Dochtertje

De nabestaanden van Sandy Luyten zijn enorm teleurgesteld in het arrest. "We kunnen dit niet begrijpen. Voor ons is dit moord. Niet meer, niet minder", reageert Rosa Van Reusel, moeder van Sandy Luyten. "Hij heeft niet één maar twee keer gestoken, heel diep. Bovendien had hij voordien al gedreigd haar te vermoorden. En hij heeft niks gedaan om haar te redden. We hadden echt gehoopt dat hij een langere celstraf zou krijgen."





Niet alleen het arrest is een tegenvaller voor de nabestaanden. Ze hebben het er ook moeilijk mee dat Tielens zijn dochter mag zien. "Vorige maand heeft ze hem een eerste keer bezocht in de gevangenis. We hadden gehoopt dat dit pas later zou gebeuren, wanneer ze wat groter is. Maar het lijkt wel te zijn meegevallen voor haar. Wellicht herinnert ze zich niet meer precies wat haar papa heeft gedaan."