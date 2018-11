Herdenkingsvieringen Wapenstilstand BHR

09 november 2018

09u38 0

Ook in de gemeente Dessel wordt op zondag 11 november Wapenstilstand gevierd. Daarom staan er dit weekend twee herdenkingsvieringen gepland. In Witgoor vindt die zaterdag plaats om 18 uur in de kerk Heilige Familie. Die viering wordt opgeluisterd door het kerkkoor. In het centrum van de gemeente vindt de viering plaats in het Kempenerf, zondag om 10 uur. Daar komt Fanfare De Eendracht langs om alles muzikaal te begeleiden. Na de viering staat er een kransneerlegging gepland aan het ere-park van de oud-strijders op de begraafplaats van Dessel-centrum en volgt er aan burgerlijke plechtigheid aan het monument van de oorlogsslachtoffers aan het historisch gemeentehuis.