Heilig Kruiskapel ingewijd, fietsbrochure voorgesteld 03 mei 2018

De gerenoveerde Heilig Kruiskapel op de Hei is dit weekend feestelijk ingewijd. Pater Nicolaas besprenkelde de kapel met wijwater. Daarna nam onder meer buurtbewoner Jurgen Deckx het woord. In geschriften is er van de kapel al in 1704 sprake als bedevaartsoord. De restauratie gebeurde door de leerlingen restauratietechnieken van Sint-Jozef in Geel. De kapel wordt onderhouden door de bewoners van de Hei, een woonhuis voor mensen met een beperking. In de buurt is er steeds meer interesse om de kapel te gebruiken, voor vieringen, maar ook om een kaarsje te branden of de rust op te zoeken. Tijdens de inwijding werd ook een fietsbrochure voorgesteld met een tocht van zo'n 16 kilometer die je langs kapelletjes van Dessel brengt en de verhalen over de gebedsplekken bundelt. Dessel telt 26 kapelletjes en 2 beelden. Die kregen de voorbije maanden stuk voor stuk een opfrisbeurt. Alles moest klaar zijn voor de maand mei, die in het teken staat van Onze-Lieve-Vrouw. (BHR)