Grote ‘748’ kondigt feestjaar aan BHR

19 december 2018

De gemeente Dessel bestaat binnen twee jaar 750 jaar. Een moment dat de gemeente niet zomaar voorbij wil laten gaan. Daarom worden er achter de schermen al voorbereidingen getroffen om van 2021 één groot feestjaar te maken. Hoogtepunt moet een massaspektakel worden dat de geschiedenis van Dessel uitbeeldt. Op de definitieve goedkeuring van dat project is het wel nog wachten tot de nieuwe beleidsploeg aantreedt en er over financiën kan gesproken worden. Maar de kans lijkt zeer groot dat het spektakel er zal komen. Intussen wordt er via een grote verlichte ‘748’ die geprojecteerd wordt op administratief centrum De Plaetse, aan de kant van de Markt, al een teaser voor het feestjaar geplaatst. Verwijzend naar het feit dat de gemeente Dessel over twee weken zijn 748ste jaargang ingaat. In 2019 zullen de ideeën die al verzameld zijn verdere invulling krijgen en zal er nog extra inspiratie gezocht worden. Bedoeling is om zoveel mogelijk inwoners en verenigingen te betrekken bij het feestjaar. Intussen kunnen schrijvende Desselaars die interesse hebben om mee te werken aan het massaspektakel zich wel al melden bij de dienst Vrije Tijd op het gemeentehuis.