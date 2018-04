Gratis opleiding AED en reanimeren 25 april 2018

In de gemeente Dessel werden er eerder dit jaar enkele AED-toestellen gehangen op openbare plaatsen. Het gemeentebestuur organiseert nu een gratis opleiding om de mensen vertrouwd te maken met het gebruik van het toestel en te leren reanimeren. De opleiding duurt zo'n 3 uur. Er zijn opleidingsmomenten voorzien op dinsdag 15 mei en op woensdag 16 mei, telkens van 19 uur tot 22 uur. De opleiding is gratis, maar vooraf inschrijven is wel verplicht. Dat kan via het e-mailadres vrijetijd@dessel.be of via de gemeentelijke website www.dessel.be. (BHR)