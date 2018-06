Graspop doet kassa rinkelen HANDELAARS IN DORPSKERN ZIEN OMZET MEER DAN VERDUBBELEN JEF VAN NOOTEN

25 juni 2018

02u35 0 Dessel Graspop heeft een recordeditie achter de rug. Vier dagen op rij zakten 50.000 metalfans af naar de festivalweide. Die recordeditie deed ook meer dan ooit de kassa rinkelen bij de lokale middenstand in het centrum van Dessel. "Om 9 uur 's morgens worden hier al halve liters besteld", zegt Anja Peeters van café Plexat.

Graspop duurde dit jaar een dag langer. Dat bracht het totale aantal bezoekers op 200.000. Een absoluut record. Maar niet alleen voor de organisatoren werd het een topeditie. Ook de handelaars in Dessel hebben lucratieve dagen achter de rug. Wij trokken zaterdagvoormiddag naar Dessel om er een kijkje te nemen. Vele honderden metalfans gingen in het centrum proviand inslaan voor de rest van de dag, kort na 10 uur al een kebab of frietje naar binnen spelen of alvast enkele pintjes drinken in één van de cafés. "Dit zijn erg drukke dagen voor ons. Om 9.15 uur werden hier al halve liters besteld. Dat is op een normale zaterdag ondenkbaar", vertelt Anja Peeters van café Plexat. "We hebben een dubbele voorraad bier ingeslagen om zeker niet zonder te vallen. Niet alleen gewoon bier, maar ook speciale bieren. Die zijn vooral in trek bij de buitenlandse Graspoppers. We kennen minstens een verdubbeling van omzet. Maar het is ook vermoeiend. Hierna pak ik een paar dagen vakantie." In het café treffen we met Diego, Youni, Vinnie en Lukas vier vrienden uit West-Vlaanderen aan. Zij verblijven op de camping van Graspop. "Maar in de voormiddag komen we naar hier. Even weg uit de hel van Graspop. Het is hier rustig, gezellig en het bier is beter. Anders moet je toch maar wachten op het terrein tot het begint."





Kris Paeshuyse heeft frituur Campina enkele uren eerder geopend dan normaal. "Normaal ga ik pas om 11.30 uur open, maar dit weekend sta ik vroeger paraat. Zeker woensdag heb ik het zeer druk gehad. Ik ben toen tot 1 uur open gebleven in plaats van 21 uur. Aan mijn etalageraam heb ik stapels bier en redbull geplaatst om de dorstige festivalbezoekers te lokken."





Een paar meter verderop zag ook bakkerij 'Brood en Meer' de omzet stijgen. "Vanaf 9 uur zien we ze hier elke dag binnenstromen. Vooral koffiekoeken en pistolets zijn in trek bij de metalfans. We hebben ook extra belegde broodjes voorzien", vertelt Shari Jacobs.





Druk in supermarkt

De winkel die het meeste profijt haalt uit Graspop lijkt AD Delhaize te zijn. De supermarkt werd de voorbije dagen overspoeld met Graspoppers. Zaterdagvoormiddag kwamen onder meer de vrienden Onur, Max, Nick en Victor er met vier volle dozen koopwaar buiten. "We verblijven vier dagen op de camping en dan heb je eten en drinken nodig. Het is niet ver wandelen tot aan de camping, maar we zijn toch maar met de pendelbus gekomen. Makkelijker om alles mee te nemen."





De zaakvoerders van AD Delhaize trommelden speciaal voor Graspop extra personeel op. "We hebben ook een extra voorraad aangelegd. Het magazijn staat vol. Niet alleen bier en sterke drank zijn in trek bij de festivalbezoekers. Ook gezonde producten zoals fruit en slaatjes worden vlot verkocht", klinkt het bij het personeel.