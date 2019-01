Gojira, Behemoth en Deadland Ritual op Graspop BHR

30 januari 2019

De organisatie van Graspop Metal Meeting in Dessel heeft dertien namen toegevoegd aan de affiche voor de komende editie. Opvallende namen zijn die van Gojira, Behemoth en Architects. Ook Deadland Ritual komt langs. Daarmee treedt onder andere Geezer Butler (Black Sabbath) en Matt Sorum (voormalig lid van Guns ‘N Roses) aan. Ook While She Sleeps, Insomnium, Carpenter Brut, Beartooth, Kvelertak, Atreyu, Candlebox, Clutch en Beast in Black zijn aan de affiche toegevoegd. Die is nu voor 95 procent rond. Eerder raakte al bekend dat onder meer Kiss, Slipknot, Slayer, Sabaton, Def Leppard en Within Temptation op Graspop te bewonderen zullen zijn. Graspop Metal Meeting vindt plaats van vrijdag 21 tot en met zondag 23 juni.